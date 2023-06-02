  مصرع سائق شركة خاصة في حادث تصادم سيارتين بحدائق القبة

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين في حدائق القبة بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى الخاصة بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

النيابة العامة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكانت بداية البلاغ عندما تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم الشرطة، ووفاة قائد إحدى السيارتين.

وبالانتقال تبين العثور على جثة سائق سيارة بإحدي الشركات الخاصة، يدعى «رمضان. ف»، مواليد 1985، مقيم بمنطقة أرض اللواء في دائرة قسم شرطة العجوزة، وبالفحص تبين إصابته بنزيف خارجي، وكسر في عظام الجمجمة.

تحرير محضر بالواقعة

وكشفت التحريات أن السائق المتوفى أثناء قيادته السيارة الخاصة به، اصطدم بإحدى السيارات، ولقي مصرعه في الحال.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.