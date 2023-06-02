الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: سفر قطع أثرية للخارج يجذب السياح لمصر

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إنَّ تنظيم معارض مؤقتة خارج مصر للترويج للآثار أمر حميد، موضحاً أنَّ الجدل بشأن عدم ضرورة سفر المقتنيات طالما السائح قادرًا على المجئ لمصر.

«غنيم»: انقسام الآراء حول سفر القطع الأثرية

وأضاف «غنيم» خلال استضافته في برنامج «بصراحة» على شاشة «الحياة» تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنَّ الجدل حول سفر المقتنيات المصرية تم الرد عليه بضرورة الأخذ في الحسبان أنَّ إخراج قطع بسيطة لعرضها في الخارج ساهم في جذب السائح الأجنبي.

العديد من السياح لا يمتلكون القدرة المادية أو البدنية للسفر إلى مصر

أوضح أنَّ ليس كل السياح لديهم القدرة على السفر إلى مصر معددًا الأسباب، سواء صحية أو مادية أو غير ذلك، وبالتالي زيارته لـ معرض مؤقت خارج مصر سيكون أيسر من المجىء للبلاد، بالإضافة إلى حصول مصر على جزء من حصيلة المعرض نظير عرض آثارها.

ولفت إلى أن تنظيم معارض مؤقتة خارج مصر للترويج للآثار المصرية يحل مشكلة التسويق والترويج للآثار المصرية، مشددًا على أنَّ هناك إجراءات تأمينية وتعاقدية تسبق سفرها لضمان تأمينها في إطار تنسيق تام بين الجهات المعنية، مؤكداً أن هناك حالة من الإقبال غير الطبيعي وتواجد وسائل الإعلام لتغطية الحدث، والاهتمام السياسي والإعلامي غير المسبوق خاصة أن الثقافة الفرنسية وثيقة الصلة بمومياء رمسيس الثاني.