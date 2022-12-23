المتحف المصري الكبير يكشف تطورات نقل مقتنيات «توت عنخ آمون»

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف لم يشهد أي تشغيل تجريبي سواء في القاعات الرئيسية أو قاعات توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي اقتصر على خدمات المتحف مثل المطاعم والكافيهات والبازارات لتكون جاهزة بنسبة 100%، لافتا إلى أن المتحف سيكون واجهة مصر السياحية الأولي بالإضافة لكونه أيقونة المتاحف العالمية لأنه يعرض حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، ويمثل وسيلة جذب سياحي.

وضع مقتنيات الملك توت عنخ آمون داخل قاعات العرض

وصرح مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير في حديثة لـ «الوطن»، بأن المتحف جاهز وعلى أتم استعداد ولا تنقصه سوى أشياء بسيطة، لافتاً إلى نقل كل آثار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون التي يبلغ عددها حوالي 5398 قطعة لم يتبق منها سوى 200 قطعة بالمتحف المصري بالتحرير و10 قطع بمتحف الغردقة و11 قطعة لمتحف شرم الشيخ وهي في حالة جيدة وسيتم نقلها قبل الافتتاح بوقت كافي، أما عن المقتنيات التي تم نقلها للمتحف تم ترميمها بالكامل ووضعها داخل قاعات العرض.

وتابع «زيدان»، أن كافة الإنشاءات داخل المتحف انتهت بنسبة 100%؜ كالدرج العظيم والبهو العظيم والمسلة المعلقة، التي تم تصميمها بواسطة المهندس اللواء عاطف مفتاح، وتم وضع الآثار على القواعد الخاصة بها.

مفاجأة المتحف المصري الكبير للعالم

ونوه بأن المفاجأة التي سيقدمها المتحف للعالم كله هي متحف مراكب الملك خوفو الذي سيتم عرضها لأول مرة مع بعضها البعض بعد أن تم نقلها وترميمها بنجاح.