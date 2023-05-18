«الآثار» تنظم 16 معرضا مؤقتا بالمتاحف المصرية على مستوى الجمهورية

تُنظم متاحف الآثار على مستوى الجمهورية عددا من المعارض الأثرية والفنية المؤقتة، والأنشطة والفعاليات من جولات إرشادية وندوات وورش تعليمية وفنية للزائرين بما يتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية، وكذلك سيتم تقديم محاضرات علمية وورش تفاعلية لذوي الهمم، بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية اجتماعية تعليمية توعوية.

اليوم العالمي للمتاحف

جدير بالذكر، أنّ اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدثا سنويا لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إقامة هذه الأنشطة وإطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع، وأُطلق اليوم العالمي للمتاحف هذا العام تحت شعار «الاستدامة وجودة الحياة».

المعارض الأثرية المؤقتة

وعن المعارض الأثرية المؤقتة التي سيتم إقامتها بعدد من المتاحف المصرية فهي كما يلي:

1) المتحف المصري بالتحرير، ويُنظم معرضا تحت عنوان التراث الصناعي، ويضم 19 قطعة تُلقي الضوء على تاريخ التراث الصناعي في مصر، من أبرزها نماذج من الساعات التاريخية من القرن 19 وبداية القرن 20، وآلة كاتبة بالإضافة إلى أسماء الحروف، والقوالب الخاصة بالكتابة والطباعة من مكتبة المتحف وقسم الأرشيف به، وصور توضح تنقيذ ماكينات فتحات التهوية بالمتحف وماكينات مطابع بولاق، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

2) متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، يُنظم معرضا تحت عنوان عز دائم، ويضم 27 قطعة من العصر الأيوبي تُلقي الضوء على الحرف المتنوعة خلال العصور الإسلامية، من خلال عرض المصحف الشريف، ومشربية، وسجادة، وعدد من القطع الفخارية والخزفية والزجاجية والمعدنية ترجع إلى عصور إسلامية مختلفة، ومجموعة من المخطوطات والتصاوير، وحوض وكلجة من الرخام، ومجموعة من الحلي، ومن المقرر استمرار المعرض حتى 4 يونيو المقبل.

3) المتحف القبطي بمصر القديمة، يُنظم معرض تحت عنوان زينة وترف، ويضم 9 قطع تعبر عن الزينة والرفاهية في حياة المصري القديم الذي اهتم بأدق التفاصيل، وكذلك بعض الأدوات الموسيقية التي كانت تلعب دورًا رئيسيًا في الطقوس الدينية والأنشطة الاجتماعية والثقافية، ومن المقرر استمرار المعرض لمدة أسبوعين.

4) متحف المركبات الملكية ببولاق، يُنظم معرضا تحت عنوان مظاهر الحياة والرفاهية في الأسرة العلوية، ويضم 6 قطع من أبرزها عربة سبت لتنزه الأميرات الصغيرات في حدائق المنتزه، وساعة من النحاس، ومن المقرر استمرار المعرض حتى نهاية شهر مايو الجاري .

5) متحف جاير آندرسون بالسيدة زينب، يُنظم معرضا تحت عنوان روائع الكريتلية، ويضم 25 قطعة متنوعة من عصور وحضارات مختلفة، ومن المقرر استمرار المعرض لمدة شهر.

6) متحف الشرطة القومي بالقلعة، يُنظم معرضا تحت عنوان دور الأمن في استدامة الحضارة المصرية القديمة، ويضم 6 قطع عبارة عن مجموعة متنوعة من الأسلحة من عصور مختلفة بمصرالقديمة، ومن المقرر استمرار المعرض لمدة أسبوعين.

7) متحف شرم الشيخ، يُنظم معرضا تحت عنوان التنوع البيولوجي البيئي وجودة الحياة عبر العصور، ويضم 4 قطع تُبرز أهمية التنوع البيولوجي في التاريخ المصري القديم خلال العصور الرومانية والبيزنطية والقبطية والإسلامية، ومن المقرر استمرار حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

8) متحف أسوان، يُنظم معرضا تحت عنوان الأوستراكا العربية، ويضم 21 قطعة من كسرات الفخار التي تعود للعصر الإسلامي المبكر، وتحمل نصوصا متنوعة تُلقي الضوء على الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية لسكان جزيره إلفنتين في شكل رسائل وعقود زواج وأحكام قضائية وأناشيد دينية وتمائم، ومن المقرر استمراره حتى نهاية شهر مايو الجاري.

متاحف المحافظات

9) متحف طنطا، يُنظم معرض تحت عنوان مقتنيات خشبية تدوم للأبد، ويضم 4 قطع خشبية عبارة عن تابوت آدمي يرجع إلى عصر الانتقال الثاني، ونموذج لمركب مثبت عليها البحارة يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، ومسند رأس، وقناع آدمي من العصر المتأخر، ومن المقرر استمراره لمدة أسبوعين.

10) متحف كفر الشيخ، يُنظم معرضا تحت عنوان روائع الزخارف الإسلامية، ويضم 18 قطعة، تُظهر روعة الفن الإسلامي وجمال زخارفه الفنية المستوحاة من الدين والتقاليد المتوارثة، ومن المقرر استمراره حتى 18 أغسطس المقبل.

11) متحف السويس القومي، يُنظم معرضا تحت عنوان أيادي مصرية، ويضم 13 قطعة عبارة عن مجموعة من أدوات الصناعة في مختلف المجالات الخاصة بالعمارة والهندسة والزراعة، ومسرجه تحمل علامة المصنع، مع عرض مجموعة من القطع مدون عليها اسم صانعيها، ومن المقرر استمراره حتى 4 يونيو المقبل.

12) متحف سوهاج القومي، يُنظم معرض تحت عنوان النسيج المصري عبر العصور، ويضم 26 قطعة تستعرض تاريخ النسيج منذ العصور المصرية القديمة حتى العصر الحديث بأشكاله وأحجامه وزخارفه المختلفة، ومن المقرر استمرار المعرض حتى نهاية مايو الجاري.

13) متحف الوادي الجديد، يُنظم معرضا تحت عنوان الغزل والنسيج من وحي تراث الواحات، ويضم مجموعة من الأدوات المستخدمة في صناعة النسيج وبعض قطع النسيج، ومن المقرر استمراره حتى 18 مايو الجاري.

14) متحف الإسماعيلية، يُنظم معرضا تحت عنوان حضارة أبهرت العالم، ويضم تمثال كتلة من الجرانيت، وتمثالين من البرونز للمعبود بتاح والمعبود أوزوريس، ومن المقرر استمراره حتى نهاية مايو الجاري.

15) متحف تل بسطا بالزقازيق، يُنظم معرضا تحت عنوان إكسسوارات القدماء المصريين، ويضم مجموعة متنوعة من الحلي وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم، ومن المقرر استمراره حتى نهاية يونيو المقبل.

16) متحف ملوي بالمنيا، يُنظم معرضا تحت عنوان الرفاهية في مصر القديمة، ويضم 10 قطع خاصة بأدوات الزينة والموسيقى، ومن المقرر استمراره حتى نهاية يونيو المقبل.