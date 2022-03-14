محافظ الغربية: بدء أعمال رصف شوارع طنطا وتطوير كورنيش المحلة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في جولة ليلية شوارع مدينة طنطا لمتابعة أعمال الرصف والمشاريع الجاري تنفيذها، رافقه فيها العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وعادل داوود رئيس حي أول طنطا.

دعم المشروعات الاستثمارية

بدأت الجولة بتفقد عربات الطعام المتنقلة بكوبري جيهان على امتداد 418 مترا، حيث ستقدم المنطقة خدمات تقديم الطعام للمترددين على كورنيش طنطا من ساكني المحافظة، ذلك إلى جانب توفير فرص عمل للشباب العاملين على تلك العربات، وأكد رحمي علي سعي المحافظة الدائم للتوسع في دعم المشروعات الاستثمارية لتشجيع حركة التجارة بالغربية.

كما تفقد محافظ الغربية شارع النادي والمتوقع رصفه بطول 600 متر وعرض 16 مترا حيث تم كشط الشارع تمهيداً لأعمال الرصف، منطقة دوران النادي لوضع تصور لتطويرها، شارع حسام الدين من المعاهدة وحتى الطريق السريع حيث تم فرد طبقة السن بطول 300 متر وعرض 8 أمتار تمهيداً لأعمال الرصف، واختتمت الجولة بتفقد كوبري شارع كفر عصام، شارع المماليك والطريق السريع.

كورنيش المحلة الكبرى

وقال محافظ الغربية، في بيان، إن أعمال تدبيش كورنيش المحلة بدأت وذلك بطول 5300 متر على ثلاث مراحل، الأولى بدء العمل بها بطول 1500 متر بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع بطول 1400 متر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مروري يمتد حتى طريق محلة أبو علي - سمنود بطول 2400 متر، وتابع المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، أعمال التدبيش، مطالبا بسرعة الأعمال وتنفيذها وفقا للخطة الزمنية المحددة.