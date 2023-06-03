القرموطي يشيد بعدد «الوطن» عن ثورة 30 يونيو: يوثق جرائم «الإخوان» خلال عام حكمهم

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بعدد جريدة «الوطن»، الصادر اليوم السبت، قائلا: «أنا عاجبني جريدة الوطن السبت، عاملة عدد جميل، والحقيقة بشكر زميلنا العزيز الأستاذ الدكتور محمود مسلم، كاتب مقال جميل في الصحيفة عن 30 يونيو الطريق إلى الوطن، وعامل اختبار واختيار».

الملف يوثق جرائم الإخوان خلال عام حكمهم

واعتبر «القرموطي» خلال تقديمه حلقة برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc» أن هذا العدد، يعد أحد أجمل الأعداد التي أنتجتها الجريدة احتفالا واحتفاءا بثورة 30 يونيو المجيدة 2013، «مقدمه الملف كله لزميلنا العزيز إمام أحمد»، لافتًا إلى أن الملف يوثق بالصوت والصورة جرائم الإخوان خلال عام حكمهم.

وقدم «القرموطي» الشكر للزميل إمام أحمد، الذي كتب المقدمة في نحو 140 كلمة، ذكر فيها أن «الوطن» كجريدة، تعتبر مثل الوطن الأم، نظرًا لأن الصحيفة واكبت تأسيس حركة تمرد في مايو 2013، لافتًا إلى أنه منذ تأسيسها كانت تذهب لنقابة الصحفيين وأماكن أخرى، مشيدًا بجريدة الوطن التي فتحت أبوابها لحركة تمرد.

القرموطي يتحدث عن مؤتمر «تمرد» التاريخي داخل جريدة الوطن

وأشار الإعلامي، إلى أن جريدة الوطن عقدت لقاء تاريخي حضره قيادات تمرد وقتها في مقرها، مشيدًا بتصريحات محمود بدر مؤسس حركة تمرد للجريدة، كما أشاد بتصريحات زكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة أميرة العادلي، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وتيسير مطر، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، والقمص موسى إبراهيم حول ثورة 30 يونيو.