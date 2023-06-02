اقرأ غدا في عدد «الوطن».. 30 يونيو «الطريق إلى الوطن»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

10 شهادات مهمة من قلب الأحداث تروى أسرار سقوط «حكم المرشد» في الذكرى العاشرة لثورة شعب

30 يونيو «الطريق إلى الوطن»

الصفحة الثانية

«الوطن» توثّق بالصوت والصورة جرائم الإخوان خلال عام حكمهم

حتى لا ننسى.. «الوطن» توثق بالصوت والصورة جرائم الإخوان خلال عام حكمهم

الصفحة الثالثة

30 يونيو الطريق إلى الوطن

10 شهادات مهمة من قلب الأحداث تروى قصة الثورة فى الذكرى العاشرة.. لماذا أسقط المصريون «حكم المرشد»؟

الصفحة الرابعة

«الوطن» شريك أساسى فى نجاح الثورة

تثبيت دعائم الدولة وعودة دور مصر الريادى وعودة الأمن والاستقرار.. أبرز الإنجازات

مؤسس «تمرد»: «30 يونيو» حتمية تاريخية لاسترداد الدولة.. ولولا الرئيس السيسى لاندلعت حرب أهلية

زكى القاضى: المشاركة محطة مهمة فى حياتى.. وكتبت وصيتى قبل التظاهر أمام «الاتحادية»

عضو «التنسيقية»: «الإخوان» رفضت التعاون مع مؤسسات الدولة وكانت تخاطب الشعب باستعلاء

التنظيم أظهر الوجه الحقيقى له عندما حاولت قياداته تطبيق توجيهات الغرف المغلقة

من الصندوق إلى العزل.. ثـــــورة إنـقـاذ مصر

الصفحة الخامسة

أميرة العادلى: الجماعة الإرهابية أنهت حكمها بسبب ما ارتكبته من جرائم ضد المصريين

جمعنا كل جرائم الإخوان والاتهامات الموجّهة لهم خلال حكمهم فى الكتاب الأسود ووزعناه مجاناً يوم 30 يونيو

عضو «النواب»: ما حدث أمام الاتحادية من اعتداءات وعنف كان القشة التى قصمت ظهر «الإخوان»

عضو لجنة العفو الرئاسى: «ثورة خلاص» أنقذت مصر من محاولات اختطافها وتزييف هويتها

جماعة الشر سعت لطمس هويتنا لتشرع فى مشروعها الوهمى لتأسيس الخلافة الإسلامية

«30 يونيو» الأكثر شعبية فى تاريخ مصر والجماعة مارست سلوكاً فاشياً لم نشهده على مدار تاريخنا

الصفحة السادسة

عصام خليل: بكيت لحظة إعلان «مرسى» رئيساً لمصر.. وسجدت شكراً مع إعلان خطاب 3 يوليو

رئيس «المصريين الأحرار»: أعادت النبض لقلب مصر

بعد توقفه فى حكم «الإخوان» الوضع السياسى الآن بعد ثورة 30 يونيو

كل الأحزاب خلال عام الإخوان تصدت لتخريبهم.. ولكن الدور الفاعل لهذه الثورة كان للشعب المصرى فعند المساس بهويته أو العبث بمصير بلده يتحول إلى أسد كاسر لا يتوقف أمام أحد

كل المقومات انهارت فى عام حكمهم مثل البنية التحتية وأزمات الطوابير وانقطاع الكهرباء وغيرها من المشكلات الكبرى.. و«30 يونيو» كان يوماً مشهوداً بالنسبة لى

الرئيس الشرفى لـ«الكرامة»: أنقذت البلاد من الضياع ووجهت «سفينة الوطن» نحو الطريق الصحيح

الصفحة السابعة

د. عبدالسند يمامة: «30 يونيو» وضعتنا على الطريق الصحيح.. وأعادت مصر للمصريين

رئيس «الوفد»: الإخوان عملوا على الانتقام من معارضيهم ولا يؤمنون بالديمقراطية ولا تداول السلطة

«الإرهابية» ارتكبت جرائم وخطايا كان من الصعب على الشعب المصرى تجاوزها

كنت على ثقة بأن القوات المسلحة لن تقبل باستمرار حالة الاستقطاب فى الشارع بهذا الشكل

أمين «الأحزاب المصرية»: «الجماعة» حاولت أخونة المؤسسات.. ووصولها للحكم كشف وجهها الحقيقى

الصفحة الثامنة

انتصار الديمقراطية

د. على جمعة: الثورة لعبت دوراً حاسماً فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب

عضو بالكونجرس سألنى «كم يستمر حكم الإخوان؟».. فأجبته «6 أشهر» وشعر بالصدمة لأنه كان يريد استمرارهم

تم الاعتداء على 65 كنيسة بعد فض اعتصام رابعة.. والكنيسة حصلت على نصيبها

من مكتسبات الثورة

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: ثورة شعبية ولحظة فارقة

القمص موسى إبراهيم: الأقباط دفعوا ثمناً باهظاً بسبب مواقفهم مع الدولة

«السيسى» ورث تركة ثقيلة