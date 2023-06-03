ارتفاع درجة الحرارة في إسرائيل.. والنتيجة حرائق وظلام دامس

شهدت إسرائيل، ارتفاع في درجات الحرارة، ما أسفر عن اندلاع نحو 300 حريق في مناطق مفتوحة، والغرق في الظلام على خلفية عدم قدرة منظومة الكهرباء استيعاب الأحمال الزائدة.

وأعلنت إدارة إطفاء الاحتلال الإسرائيلي، اندلاع نحو 300 حريق في مناطق مفتوحة منذ ساعات الصباح، وحتى 6:30 مساء، بسبب درجات الحرارة الخماسينية.

وأشارت سلطة الإطفاء الإسرائيلية، إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والمركز والجنوب، فيما تسببت الحرائق بوقوع أضرار مادية، واشتعلت النيران فى أحد المنازل جنوبا، إضافة إلى عدد من السيارات.

وأشارت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إلى أن عشرات فرق الإطفاء تعمل لإخماد النيران، بمساعدة 14 طائرة إطفاء على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، إن كل ساعة، تنقطع الكهرباء في مكان مختلف من أجل الاعتدال في الاستهلاك.

انقطاع الكهرباء عن 300 ألف منزل

وانقطعت الكهرباء ذروة الاستهلاك عن 300 ألف منزل، فيما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار، في عدة أماكن من بينها «تل أبيب»، فيما بررت الشركة المشغلة لمنظومة الكهرباء «نيجا»، أن استهلاك الكهرباء غير طبيعي، ويسبب أحمالًا على النظام بسبب الطقس القاسي.

وطالبت شركة «نيجا»، الإسرائيليين، عدم تشغيل أجهزة كهربائية ليست ضرورية، ويمكن تشغيلها في يوم آخر، وفقا لما ذكره موقع «والا» الإسرائيلي.

وزير إسرائيلي: قطاع الكهرباء يمر بأزمة حادة

وإثر الأزمة، حمل وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحكومة السابقة المسؤولية عن أزمة الكهرباء، وقال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن قطاع الكهرباء يمر بأزمة حادة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعلن كاتس، اعتزامه، التحرك قريبا لاتخاذ المزيد من القرارات لتغيير الوضع.