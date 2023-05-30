وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار على قوة من جيش الاحتلال بالضفة الغربية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق نار على قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي الفلسطينييين، شرق الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى وقوع أضرار بمركبة عسكرية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يمشط المستوطنة

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن جيش الاحتلال، مشط مستوطنة كريات أربع، بحثا عن منفذي إطلاق النار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل بلدة سعير شمال الخليل، كما داهم عناصرها عدة منازل بالبلدة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدد كبير من الآليات العسكرية بينها جرافتان، مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق الفلسطينيون، النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمنطقة وفجروا عدداً من العبوات محلية الصنع، كما اقتحمت جنود الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين والقوات.

قوات الاحتلا تستهدف أحد منازل الفلسطينيين بـ«أنيرجا»

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد المنازل بقذيفة أنيرجا خلال اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم، فيما أصيب جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المخيم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أن سماء المخيم شهدت تحليقا منخفضا لطائرات الاستطلاع.

وأمس الاثنين، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن ضابط استخبارات اسرائيلي سابق وضابطي استخبارات إيطاليين، لقوا مصرعهم في انقلاب سفينة قبالة السواحل الإيطالية بسبب الطقس السيئ.