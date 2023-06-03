مستشارة أوباما لـ«القاهرة الإخبارية»: أي مرشح جمهوري سيعلق على سن بايدن

أكدت لروي واتكينز مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن أي مرشح جمهوري ينوي خوض سباق رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، سيعلق على قضية عمر الرئيس الحالي جو بايدن، لأنه سيكون أصغر منه وبفارق عمر كبير.

بايدن يمكن أن يعتمد على خبرته وعلاقاته في الكونجرس والخبرة

أوضحت خلال لقائها مع الإعلامية جيهان منصور، في برنامج «عين علي أمريكا»، المذاع من استديوهات القاهرة الإخبارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن الرئيس بايدن يمكن أن يعتمد على خبرته وعلاقاته في الكونجرس، والخبرة في وضع السياسات واتفاقيات السلام، التي وضعها حول العالم.

وأشارت إلى أن بايدن حتى الآن لم يتواصل مع عامة الشعب الأمريكي بالصورة المفترضة، معتبرة أنها كناخبة ترى ضرورة ظهور بايدن للشعب الأمريكي، ويشرح ما هي مشكلة سقف الدين، وأهمية عدم التخلف عن سداد الديون، ليفهم الناخبين ما الذي يصارع الديموقراطيون من أجله في هذه المفاوضات، وحماية الظهير الاجتماعي الرئيسي للحكومة، والحماية الاجتماعية.

ولفتت إلى أن بايدن لم يستغل هذه الفرصة، وكذلك مساعديه رفيعي المستوى، ولا يمكن التفاوض حول التخلف عن سداد الديون، وأن بايدن لن يعمل مع الطرف الآخر.