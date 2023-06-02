باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تسعى لزيادة التبادل التجاري مع أمريكا

قال الدكتور حميد الكفائي، الباحث السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، لافتًا إلى أن قيمة التبادل التجاري بينهما تقدر بـ65 مليار دولار.

الكفائي: بريطانيا تسعى لزيادة التبادل التجاري مع أمريكا

وأضاف «الكفائي» خلال لقائه ببرنامج «10 داونينج ستريت»، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن بريطانيا تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، تعويضًا لها عن مغادرة الاتحاد الأوروبي والخسائر التي تكبدتها.

وأوضح أن زيارة سوناك لأمريكا هي لبحث شؤون تطوير العلاقات الاقتصادية، وكذلك في العلاقات البريطانية الأمريكية التي توصف دائمًا بالخاصة، مؤكدًا أنه توجد علاقة خاصة بين البلدين متمثلة في العلاقة الثقافية التاريخية وانسجام سياسي، وهذه العلاقة سوف تبقى وتتوطد في المستقبل.