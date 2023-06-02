«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تجدد دعمها لانضمام أوكرانيا لـ«الناتو»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، جدد دعم بلاده انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، منوهًا بأن «الطريق مفتوح» أمامها لتقدم على ذلك، لكنه أشار إلى أن الواقع السياسي قد يبطئ سير العملية، وذلك على هامش اجتماعات حوار «شانجري- لا»، الذي عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» جزءً منه.

مواصلة مساعدة وتسليح أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني أكد أنه من غير الممكن إضافة دول لعضوية الحلف في خضم حرب، وأن الطريق للمضي قدمًا هو مواصلة مساعدة وتسليح أوكرانيا من أجل أمنها في الأجلين القصير والطويل، مضيفًا: « أفضل شيء يمكن أن نفعله لمساعدة أوكرانيا حاليًا هو مساعدتها لتهزم روسيا.. بعد ذلك هو أن نضمن أنها مستعدة وقادرة وصامدة».

وتُعد عضوية أوكرانيا المحتملة مطروحة على جدول أعمال قمة مقبلة للحلف في ليتوانيا، في يوليو المقبل، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن بلاده تريد «قرارًا واضحًا» بشأن ضمّها للحلف في تلك القمة.

تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

فيما قال وزير الدفاع البريطاني، إن العمل جارٍ أيضًا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، موضحًا أن مثل تلك الضمانات قد تتراوح من اتفاقات دفاع مشتركة إلى تزويدها بالأسلحة والذخيرة.