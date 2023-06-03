وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّ سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

متحدث الخارجية: المشاركة في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنَّ مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي.