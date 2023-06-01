وزير الخارجية يستعرض مع نظيرته السلوفينية التطورات العربية والإفريقية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية تلقي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من تانجا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، إذ تباحثا أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما، وتناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها، خلال الفترة المقبلة.

تقييم رؤية مصر تجاه أهم التطورات بالساحتين العربية والإفريقية

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن وزيرة خارجية سلوفينيا حرصت خلال الاتصال على التعرف على تقييم وزير ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لاسيّما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.