في عيد ميلادها.. قرينة الرئيس الأمريكي تزور الأهرامات وأبوالهول

حرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن، على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد، اليوم السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبوالهول.

سعادة بالغة من جيل بايدن خلال زياراتها مصر

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي، لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، تتزامن مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو عام 1951.

وأضافت: «ولا يملك أحد سوى السيدة جيل بايدن نفسها الإجابة عما إذا كان هذا التزامن مقصودا أم من قبيل المصادفة غير أن الأمر الواضح لكل من يرافقون السيدة بايدن، خلال زيارتها لمصر هو سعادتها الكبيرة التي ظهرت من كلمات الثناء والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثلما ظهرت من الطاقة الإيجابية التي انتقلت من شخصيتها المفعمة بالثقافة والمودة لكل المرافقين لها خلال محطات زياراتها في مصر الكنانة».

معلومات عن جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي

وولدت جيل بايدن في الثالث من يونيو عام 1951، في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتجومري بولاية بنسلفانيا.

واحتفلت السيدة الأولى الأمريكية العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التي تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن.