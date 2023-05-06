غاب بايدن وحضرت جيل.. زوجة رئيس أمريكا تشارك في حفل تتويج الملك تشارلز

بدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والملكة القرينة كاميلا، منذ قليل، في كنيسة دير وستمنستر، ويتأهب ملايين من المواطنين من بريطانيا وحول العالم لمشاهدة حفل تتويج الملك تشارلز، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

زوجة الرئيس الأمريكي تدخل كنيسة دير وستمنستر

وظهرت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، وهي تدخل كنيسة دير وستمنستر، واعتذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وستنوب زوجته عنه.

كما دخلت مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين للتو دير وستمنستر، تحدث السير جون ميجور مع شيري بلير أثناء دخولهما، إلى جانب زوجها توني، ومع جوردون براون وسارة براون، تبع ذلك تيريزا ماي، بوريس جونسون، وأقصر رئيسة وزراء في البلاد ليز تروس.

ومنذ الصباح الباكر، وصلت الجماهير والضيوف لحضور هذا الحدث التاريخي، ورحب ملك بريطانيا بجميع المهنئين من خارج قصر باكنجهام وسط العاصمة لندن، ونصبت السلطات حلقة أمنية حول كنيسة وستمنستر.

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

ليتم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في أكبر حفل رسمي شهده البلد منذ 70 عامًا، حيث تميز الحفل بعرض مهيب وفخم يعود تاريخه لألف عام.

ويتميز حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بنظام دقيق، إذ تم الإعلان عن مواقيت المراسم بدءً من فتح الساحات المخصصة للشعب لمشاهدة الملك وزوجته، وصولًا إلى موعد وصولهم إلى الكنيسة وانتهاءً بعودتهم إلى قصر باكنجهام والوقوف على شرفته.