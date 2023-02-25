زوجة بايدن تلمح إلى ترشحه لولاية ثانية لرئاسة أمريكا

أعطت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترشح لولاية ثانية، حيث أخبرت وكالة أنباء أسوشيتد برس في مقابلة حصرية أنه سيتم إعلان ذلك في الوقت والمكان المناسب.

الانتخابات الرئاسية في أمريكا

وعلى الرغم من أن بايدن قال منذ فترة طويلة إنه يعتزم السعي لإعادة انتخابه، إلا أنه لم يجعله رسميًا بعد في وقت يكافح فيه من أجل دحض التساؤلات حول ما إذا كان عمره يحول دون استمراره كرئيس للبلاد حيث سيكون بايدن 86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية.

توقعات بإعلان بايدن ترشحه للرئاسة في أبريل

وقالت بايدن في زيارتها لنيروبي المحطة الثانية والأخيرة في رحلتها التي تستغرق خمسة أيام إلى أفريقيا: «كم مرة يجب أن يقولها لكم حتى تصدقوها؟».

وأضافت جيل بايدن: «يقول بايدن إنه لم ينته ولم يكمل ما بدأ وهذا هو المهم».

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي نفسه عن تعليقات زوجته قال: «لقد عنيت ما قلته، لدي أشياء أخرى لأكملها قبل الدخول في حملة انتخابات شاملة».

وقال مساعدو بايدن إن الإعلان من المرجح أن يأتي في أبريل بعد انتهاء الربع الأول لجمع التبرعات وهو الوقت الذي أطلق فيه الرئيس باراك أوباما رسميًا حملته الانتخابية لإعادة انتخابه.