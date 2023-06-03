عضو التنسيقية: مخرجات التعليم الفني يجب أن تناسب احتياجات سوق العمل

قال مازن شقوير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مخرجات التعليم الفني يجب أن تتناسب مع احتياجات سوق العمل بحيث يتم مساعدة الطالب وتأهيله على إيجاد فرصة عمل مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك مستثمرين وبعضا من القطاع الخاص بدأوا في تدريب الطلاب على وظائف ومتطلبات سوق العمل أثناء مراحل الدراسة.

مصلحة الكفاية الإنتاجية

وأضاف «شقوير»، خلال حواره على القناة الأولى، أن مصلحة الكفاية الإنتاجية تابعة لوزارة التجارة والصناعة لديها مراكز فنية معتمدة وتضم العديد من التخصصات مثل الطباعة والغزل والنسيج والحدادة والخياطة وخلافه، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال تلك المصلحة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص إلى جانب القوى العاملة باعتبارها الحافظ أو الضامن للعامل حتى تكون المنظومة متكاملة.

تحديات القوى العاملة

وتابع بأن هناك العديد من الأطروحات التي تمت في هذا الملف بالحوار الوطني كتحديات القوى العاملة والمشكلات التي تواجههم، المتمثلة في عدم وجود قانون عمل متوازن يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل، وبالتالي يجب وجود إجراء تشريعي بشأن هذا الملف من خلال وزارة القوى العاملة.