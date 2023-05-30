رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

كتب:

نرمين عفيفي
09:27 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جانباً من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتمّ بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

جاء ذلك وفق ما نشره المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

اقرأ المزيد:

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يختتم اجتماعه السنوي ويشكر الرئيس السيسي

عاجل.. السيسي يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في اتصال هاتفي

المفوض السامي لشؤون اللاجئين: ناقشت مع السيسي كيفية التعامل مع نازحي السودان

السيسي: تدفقات اللاجئين تحتاج لمقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات لتحقق الاستقرار
بقلم نرمين عفيفي