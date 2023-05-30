السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جانباً من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتمّ بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

جاء ذلك وفق ما نشره المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».