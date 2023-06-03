«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيؤدي اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية جديدة تمتد خمس سنوات، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي، وسيعلن في وقت لاحق أعضاء حكومته التي من المتوقع أن تكون مؤشرًا على تغيير في برنامجه الاقتصادي غير التقليدي.

فترة ولاية أردوغان الجديدة تبدأ رسميًا بأداء اليمين اليوم

وحصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة في 28 مايو الماضي، وسيبدأ أردوغان فترة ولايته الجديدة رسميًا بأداء اليمين اليوم.

وسيلي ذلك حفل في القصر الرئاسي، يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة ومنظمة دولية، من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.