نقيب صيادلة القليوبية يطالب بسرعة إجراء حركة التكليف: حق دستوري للخريجين

قال الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن تكليف الصيادلة حق دستوري لهم، ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه، موضحا أنه طبقًا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 يبت في أمر التكليف في مده أقصاها سنة.

وشدد نقيب صيادلة القليوبية على ضرورة الإسراع بإجراء حركة التكليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تأثيرات سلبية لعدم التكليف

وأكد «ثابت»، أن تأخير تكليف الصيادلة أثّر بالسلب على كثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائها ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل، موضحًا أنه جار العمل علي تكليف دفعة 2021، والتي تخرجت منذ سنتين، وكان من المفترض يتم الانتهاء من تكليف دفعة 2022، حتى يتم الاستعداد لتخرج دفعة جديدة 2023.

مؤتمر جهود اتحاد أمل صيادلة مصر

وأضاف «ثابت»، خلال كلمته في مؤتمر جهود اتحاد أمل صيادلة مصر في إنهاء الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة وإجراء انتخابات نقابية على كل المقاعد والمستويات، أن الدولة المصرية تحتاج لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة التحديات في المنظومة الصحية والارتقاء بها.

وظهر ذلك من خلال قدرة الصيادلة في مواجهة التحديات السابقة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2021، والبدء في تكليف 2022، مشيرًا إلى أن قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي.