«مياه سوهاج» تنظم أنشطة توعوية لرواد القوافل الصحية ومسؤولي الوحدات المحلية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عددا من الندوات التوعوية وورش السباكة لتدريب مسئولي الوحدات المحلية على المبادئ الأولية في السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه جرى تنفيذ تلك الندوات وورش السباكة بالوحدات المحلية بتونس وبندار الكرمانية وأولاد عزاز وجزيرة شندويل وادفا والصلعا وعرابة أبو الدهب وروافع القصير وبلصفورة والكوامل بحرى ومركز ومدينة أخميم.

قوافل حياة كريمة بسوهاج

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه بالتعاون مع مديرية الصحة شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القوافل الصحية التي نظمتها إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بقريتي الجريدات والخزاندارية شرق بمركز طهطا وقرية الريياينة بمركز ساقلتة لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات، التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، والجاري تنفيذها في 181 قرية بمحافظة سوهاج.

مشروعات مياه شرب سوهاج

وتشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل، هذا بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي.