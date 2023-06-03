مغنية البوب العالمية شانا تعود بأغنية «Walk That Walk».. رسالة جريئة

أصدرت نجمة البوب اللبنانية «شانا» أغنية جديدة بعنوان «Walk That Walk» عبر مختلف المنصات الموسيقية، وهي أغنية صيفية إيقاعية تندرج ضمن خانة أغاني البوب الحماسية، وتقدم فيها «شانا» بالإضافة إلى الموسيقى المميزة وأدائها المبهر، رسالة قوية وجريئة.

موسيقى مبتكرة ورسالة قوية

تتحدث «شانا» في هذه الأغنية «الأفعال لا الأقوال» عن الأشخاص الذين يقدمون الكثير من الوعود لكن لا ينفذون شيئاً منها، وهي تدعو من خلالها إلى الوفاء بالوعد وعدم الكذب.

ومن المتوقع أن تجذب «شانا» انتباه المستمعين إلى هذه الأغنية الجديدة، وتقدم لهم مزيجاً مميزاً بين الموسيقى المبتكرة والرسالة القوية.

وتعاون على كتابة الأغنية كل من النجم أنطوني توما، الذي اشتهر عالمياً بعد مشاركته في النسخة العالمية من برنامج «ذا فويس»، وأمين نجار من دبي.

والأغنية من توزيع المنتج الموسيقي العالمي «Jeff Sojka» الحائز على جائزة الجرامي، وهو عمل مع كبار النجوم مثل أرمين فان بيورن ومونستا اكس.

معلومات عن «شانا»

و«شانا» مغنية بوب عالمية من أصول لبنانية، ومن خلال صوتها المميز تذكرنا بأغاني البوب الشهيرة، ويمكن وصفها بصوت الجيل الجديد، أمضت ثلاثة أشهر في نادي «مسرح دبي»، حيث قدمت عروضاً متواصلة لجمهور من كافة أنحاء العالم، وتوصف موسيقاها بأنها ذات طابع حالم وشاعري، ولكنها أيضًا مفعمة بالحيوية، مع الكثير من العفوية. لا يوجد حدود لإبداعها ، وإصداراتها المنوعة خير دليل على طموحها في رفع سقف التحدي وتقديم أفضل الأعمال.