ريكي مارتن يتهم ابن شقيقته بـ«اغتيال سمعته».. ويطلب تعويضا 20 مليون دولار

رفع المغني العالمي ريكي مارتن، دعوى قضائية ضد نجل شقيقته، دينيس يادييل سانشيز، يتهمه فيها بـ«اغتيال سمعته»، مطالبا بتعويض يصل إلى 20 مليون دولار، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها الأخير ضده في يوليو الماضي، وكان يتهمه فيها بالتعدي عليه، قبل أن يتنازل عنها بعد أول جلسة من المحاكمة في بورتريكو.

وقال ريكي مارتن، في الدعوى القضائية التي قدمها ضد «سانشيز» البالغ من العمر 21 عاما، أمام المحكمة في بورتريكو، أمس، إنه تعرض لـ«الاضطهاد والحصار والمضايقة والمطاردة والابتزاز من قبل شخص غير منظم»، وفقا لما نشره موقع «TMZ» الفني.

ريكي مارتن يكشف تهديد ابن شقيقته له

كان دينيس يادييل سانشيز نجل الأخت غير الشقيقة لـ«مارتن»، قد ادعى أنه جمعته علاقة رومانسية مع النجم الشهير لمدة 7 أشهر، وعندما أنهى العلاقة بدأ «ريكي» في مطاردته وتعقبه، حتى أنه أصدر أمر تقييد مؤقت يمنعه من الاقتراب منه، وهو الأمر الذي نفاه المغني تماما ووصفه بـ«الاتهامات غير المقبولة»، لكن بعد انعقاد أول جلسة قام «دينيس» بسحب القضية.

وفقًا للدعوى الجديدة، كشف «ريكي» أنه بعد شهر من تقديم «دينيس» لأمر تقييدي ضده، بدأ في إرسال رسائل إليه يهدده فيها بـ«باغتيال سمعته ونزاهته، ما لم يدفع المال»، إذ يقول المغني في الدعوى القضائية قبل أن يقدم نجل شقيقته أمرًا تقييديًا ضده، أنه كان يتباهى علنًا بكونه ابن شقيقة ريكي.

ريكي مارتن: خسرت صفقات بملايين الدولارات

يقول «ريكي» إنه خسر العديد من الصفقات بملايين الدولارات، بسبب مزاعم كاذبة لابن أخته، ويريد المغني، الآن ما لا يقل عن 20 مليون دولار لتعويض خسائره، مؤكدا أن تصرفات «دينيس» تسببت في شعوره هو وعائلته «بعدم الأمان» في بورتوريكو، وإنه يريد من القاضي أن يأمره بالامتناع عن جميع الاتصالات معه وعائلته.