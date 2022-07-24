ريكي مارتن يخرج عن صمته بعد اتهامه بسفاح القربى: إدعاءات مدمرة

للمرة الأولى يخرج المغني العالمي ريكي مارتن عن صمته، ويتحدث عن اتهامه بسفاح القربى من نجل شقيقته البالغ من العمر 21 عاما، الذي قال إنه دخل معه في علاقة جنسية استمرت لمدة 7 أشهر، قبل أن يتنازل عن القضية في أول أيام انعقاد المحاكمة في بورتوريكو.

من جانبه وصف ريكي مارتن اتهامات، دينيس يادييل سانشيز، نجل فانيسا مارتن، أخت مغني البوب ​​غير الشقيقة بـ«المؤلمة» و«المدمرة»، وذلك في لقاء بالفيديو مع موقع «TMZ»، قائلا: «نا سعيد لأن هذه الادعاءات ثبت أنها خاطئة، لكنني سأخبركم بالحقيقة، لقد كان الأمر مؤلمًا للغاية ومدمرًا بالنسبة لي، من أجل عائلتي وأصدقائي، لا أتمنى ذلك لأي شخص».

ريكي مارتن: الاتهامات مدمرة لي ولعائلتي

تابع: «إلى الشخص الذي كان يدعي هذا الهراء، أتمنى له التوفيق، وأتمنى أن يجد المساعدة ليبدأ حياة جديدة مليئة بالحب والحقيقة والفرح، ولا يؤذي أحداً آخر».

لم يكن مسموحا لي الحديث علنا عن القضية

أوضح المغني العالمي، أنه لم يكن مسموحا له بالحديث عن القضية علنا حتى يتم حلها، «أنا أمام الكاميرات اليوم لأنني بحاجة حقًا إلى التحدث من أجل بدء عملية الشفاء، الآن أولويتي هي الشفاء بالموسيقى، لا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح وأمام الكاميرات وأستمتع، وهو أفضل ما أفعله».

وتعود القضية إلى الخميس الماضي، عندما أصدرت المحكمة أمرًا تقييديًا ضد ريكي مارتن، بعد ما تقدم ابن شقيقته بشكوى عنف منزلي، قال فيها إنه يخشى على سلامته لأن مارتن رفض قبول قراره بإنهاء علاقة عاطفية بينهما استمرت لـ 7 أشهر، واستمر في الاتصال به والتواجد خارج منزله في أوقات مختلفة.

في أول جلسات المحكمة، قام «سانشيز» بسحب القضية، وأصدر وقتها الفريق القانوني بيان صحفي، جاء فيه: «"لم يكن هذا أكثر من مجرد فرد مضطرب يقدم ادعاءات كاذبة بدون أي شيء على الإطلاق لإثباتها، ويسعدنا أن موكلنا رأى العدالة تتحقق ويمكنه الآن المضي قدمًا في حياته وحياته المهنية».