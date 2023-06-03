برلماني: الحوار الوطني منطقة مشتركة هدفها مصلحة الدولة

قال الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب، إنَّ هناك تعدد بالرؤى والأفكار في الحوار الوطني كونه مفتوح أمام كل الأطياف سواء أحزاب أو شخصيات عامة او متخصصين أو كيانات شبابية او كيانات سياسية أو خبراء وغيرهم، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني تبادل الآراء والأفكار مع تقديم الحلول والبدائل، والبعد عن منطقة المعارضة وتسجيل النقاط، موضحا أن الاعتراضات تكون على القضايا وليس الأشخاص.

رؤى متماسكة في جميع القضايا

وأضاف «عادل»، خلال حواره على هامش جلسات الحوار الوطني عبر القناة الأولى، أنه يتم العمل على تقديم الحلول والبدائل عن الأمور التي نعترض عليها، مشيرًا إلى ان الحوار الوطني منطقة دافئة تبحث عن مصلحة الدولة وكل المشاركين يتفقون على هذا المبدأ، مؤكدا أن القرارات جماعية تتم بالتصويت، ولدينا رؤى كثيرة متماسكة في جميع القضايا بالحوار الوطني.

مصر تحتوي على كفاءات كبيرة

وتابع أنَّه متفائل للغاية بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أنَّ مصر تحتوي على كفاءات كبيرة تقدم رؤى عظيمة، موضحًا أنه جرى تقديم رؤية متماسكة كبيرة باسم كتلة الحوار، ومن أهم النقاط بها هي: أزمة التعليم وعلاقاتها بالتمويل، دمج العمل الأهلي المحلي مع المدارس الحكومية، البحث عن برامج للتوأمة بين المدارس الخاصة والدولية والحكومية في كل منطقة حكومية، ويروا أن هيئة الأبنية التعليمية أصبحت عبئ على موازنة التربية والتعليم.