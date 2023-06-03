مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء.. المحافظ يعتمده خلال أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، وجرى توزيعها على المدارس، وينتظر آلاف الطلاب وأولياء أمورهم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء، للتقديم في المرحلة الثانوية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة التعليم الثانوي بالمديرية تقوم بناء على نتائج الشهادة الإعدادية ونسبة النجاح، بوضع مخطط درجات تنسيق المرحلة الثانوية العامة والفنية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن تنسيق الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء سيكون خلال أيام بعد موافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على مقترح الدرجات لتنسيق المراحل الثانوية بمختلف أنواعها العام والفني.

وتابع أن التنسيق بالنسبة الثانوي العام يكون أعلى من الثانوي الفني، ومن المتوقع أن تترواح درجات القبول هذا العام لتنسيق الثانوية العامة 2023 بين 205 إلى 220 درجة، حسب المدينة.

تنسيق الثانوية العامة 2022

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تنسيق الثانوية العام الماضي للصف الأول الثانوي العام 215 درجة لإدارات طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ، و210 درجات لإدارات دهب ونويبع وسانت كاترين وأبورديس وأبوزنيمة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، بنسبة نجاح 81.51%، وجرى فتح باب التظلمات لامتحانات الشهادة الإعدادية الخميس الماضي ولمدة 15 يوما، وسعر المادة الواحدة 35 جنيها، ويجري النظر في التظلمات في كنترول الشهادة الإعدادية بالمدرسة الفندقية بطور سيناء.