محافظ جنوب سيناء يقرر خفض تنسيق الثانوية العامة والدبلومات

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قراراً اليوم الثلاثاء، يتضمن النزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022، بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إنه جرى النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من 225 درجة، إلى 215 درجة بمدينة طور سيناء ويستثنى منها منطقة توشكى، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بها 205 درجات فقط، بينما باقي مدن المحافظة جرى النزول بمجموع القبول إلى 210 درجات.

الدبلومات من 210 إلى 180 درجة

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له قبل قليل، أنه جرى النزول بالحد الأدنى للقبول بالدبلومات بالثانوي الصناعي من 210 درجات إلى 180 درجة، مع اختلاف درجات القبول بكل مدينة من مدن المحافظة عن الأخرى.

وأكد أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قررالنزول بمجموع القبول للصف الأول الثانوي العام والفني هذا العام، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة، وأوضح أنه جرى النزول بمجموع القبول بالدبلومات الفنية، وذلك طبقًا للجداول المرفقة.

وفي وقت سابق، اعتمد اللواء خالد فودة الحد الأدنى للقبول بالثانوي الصناعي بمجموع 210 درجات لطلاب مدارس طور سيناء ورأس سدر وأبو رديس والوديان التابعة لها فقط، و190 درجة لطلاب مدارس إدارات أبو زنيمة ودهب ونويبع والوديان التابعة لها فقط، والصف الأول التجاري 175 درجة في مدارس إدارات طور سيناء ورأس سدر وسانت كاترين والوديان التابعة لها فقط، و140 درجة لمدارس إدارات أبو رديس وشرم الشيخ والوديان التابعة لهم.

كما جاء الحد الأدنى للصف الأول الزراعي 160 درجة، لطلاب مدارس إدارة طور سيناء والوديان التابعة لها فقط، و140 درجة لطلاب إدارات رأس سدر وسانت كاترين ونويبع والوديان التابعة لها، وجاء الحد الأدنى للثانوي الفندقي 140 درجة لطلاب مدارس إدارات طور سيناء ودهب والوديان التابعة لها.

أما بالنسبة للحد الأدنى للصف الأول للتعليم المزدوج، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه بلغ 180 درجة، لكل أبناء محافظة جنوب سيناء.