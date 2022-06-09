تنسيق الصف الأول الثانوي في جنوب سيناء.. 210 درجات لـ«العام» في 5 مدن

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث تقدم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمقترح تنسيق القبول.

درجات القبول بالصف الأول الثانوي

وقال محمد عقل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التنسيق جاء وفق تحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية وأعداد الطلاب والفصول الدراسية، وجاء الحد الأدنى للقبول على النحو التالي:

- الصف الأول الثانوي العام 215 درجة في إدارات (طور سيناء – رأس سدر – شرم الشيخ )، و210 درجات في إدارات (دهب – نويبع – سانت كاترين – أبورديس – أبوزنيمة).

- الصف الأول الثانوي الصناعي 165 درجة في إدارات (طور سيناء – رأس سدر)، و160 درجة في إدارات (دهب – أبورديس)، و155 درجة في إدارة نويبع، و150 درجة في إدارة أبوزنيمة.

- الصف الأول الثانوي التجاري 155 درجة في إدارتي (طور سيناء – رأس سدر)، و140 درجة في إدارات (شرم الشيخ – أبورديس – سانت كاترين – نويبع).

- الصف الأول الثانوي الفندقي 145 درجة في إدارة طور سيناء، و140 درجة في إدارة دهب.

- الصف الأول الثانوي الزراعي (140 درجة جميع الإدارات التعليمية.

دراجت القبول بمدرسة المجمع التعليمي

وأضاف أنه جرى استثناء مدرسة المجمع التعليمي الثانوي التابعة لإدارة طور سيناء من القرار، ليكون قبول الحد الأدنى بها للصف الأول الثانوي بها 205 درجات، موضحا أنه يجرى قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع، ويتم قبول الالتحاق بمدرسة دهب الثانوية الصناعية (تعليم مزدوج / شعبة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي) بحد أدنى للقبول 165 درجة.

وأكد «عقل»، أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين والناجحات بالشهادة الإعدادية الراغبين بالالتحاق بنظام الخدمات لجميع مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة.