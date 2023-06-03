الجمعة القادم.. انطلاق النسخة الثالثة من «مدينتي هاف مارثون» (فيديو)

للعام الثالث على التوالي، تنطلق يوم الجمعة القادم ٩ يونيو فعاليات مدينتي هاف مارثون " Madinaty Half Marathon " ، وذلك بتنظيم شركة "تراي فاكتوري" وفقا لمعايير احترافية، وهى واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي أن الهاف ماراثون يتضمن سباقات للجري بمسافات مختلفة ، سباق الـ ٥ كيلو، الـ ١٠ كيلو، الـ ٢١ كيلو ، بالإضافة إلى سباق الـ ٣ كيلو الذي سيكون مناسباً لجميع أفراد الأسرة وسيضم فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال. ويضم الهاف ماراثون هذا العام سباق جديد لمسافة 10 كم لهواة رياضة "السكيت" .

وتعتمد المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية. وسيتم تخصيص مسارات للماراثون داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

ويأتي تنظيم الهاف ماراثون في إطار اهتمام مجموعة طلعت مصطفى بتشجيع السكان على ممارسة الرياضة، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان. وأعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي عن رابط للراغبين في المشاركة في الهاف ماراثون ، وهو : www.thetrifactory.com/madinaty