مدبولي من الإسكندرية: مشروعات قائمة لفصل شبكة الأمطار عن الصرف الصحي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه تفقد اليوم عددًا من المشروعات المهمة للغاية داخل محافظة الإسكندرية، إذ بدأت جولته بتفقد منطقة محمد نجيب، والتي تُجرى فيها أعمال عددًا من المشروعات، مثل مشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن الصرف الصحي، «التغيرات المناخية بقت ظاهرة تواجه مصر وتواجه العالم أجمع، وزادت في حجم الأمطار وكثافتها».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الإسكندرية تاريخيًا كان لديها شبكة مياه أمطار منفصلة عن الصرف الصحي، ولكن في مرحلة ما تمّ إلغائها ودمجها مع الصرف الصحي، «حجم الأمطار اللي بتنزل في الإسكندرية في اليوم الواحد قد يفوق سعة شبكة الصرف الصحي».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لذلك كان من الطبيعي أن المياه تظهر في الشوارع وتبقى فيه مشكلة وأهالينا في الإسكندرية يشتكوا من هذا الأمر عشان كده عملنا فصل بين شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي».