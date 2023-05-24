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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

كتب:

أسماء زايد
11:34 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

بدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، لمناقشة أهم الملفات.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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