بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي كتب: أسماء زايد 11:34 ص | الأربعاء 24 مايو 2023 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، لمناقشة أهم الملفات. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوزراء: إنشاء أول صندوق للاستثمار في الذهب بآلية واضحة مدبولي: نقل تبعية الجهات التنظيمية من الوزارات إلى مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء.. أبرزها منح رخص ذهبية لزيادة الاستثمار اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الحكومة بقلم أسماء زايد