مع قرب افتتاحه في سبتمبر 2023.. تعرف على برامج الفرع الدولي لجامعة القاهرة

مع قرب افتتاح فرع جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر خلال شهر سبتمبر المقبل 2023، أكدت الجامعة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية للجامعة، أن الدراسة مجاناً للمتفوقين، وأن نظام القبول سيكون بنظام التنسيق وطلب التحاق وإجراء مقابلة شخصية، وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة هي أول جامعة برامج على مستوى العالم.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، البرامج الدراسية في الفرع الدولي لجامعة القاهرة، التي من المقرر أن تكون متاحة للدراسة بالفرع سواء للطلاب المصريين أو الوافدين في النقاط التالية:

** برامج العلوم المالية والإدارية

-برنامج بكالوريوس المحاسبة والتمويل المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج بكالوريوس المحاسبة والمراجعة المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج بكالوريوس التمويل والاستثمار المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج بكالوريوس التسويق المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج بكالوريوس نظم المعلومات المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج بكالوريوس ريادة الأعمال المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج بكالوريوس التأمين وإدارة الأخطار المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج الماجستير المهني في مجال الرعاية الصحية المشترك مع جامعة سانت فرانسيس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- برنامج البكالوريوس المزدوج مع جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة (مرحلة توقيع مذكرة التفاهم).

- برنامج الماجستير المهني في الحماية الاجتماعية المشترك مع منظمة العمل الدولية وجامعة ماسترخت بهولندا (مرحلة توقيع مذكرة التفاهم).

** برامج العلوم السياسية والاقتصاد

- ليسانس الاقتصاد المزدوج مع جامعة السوربون بفرنسا.

- ليسانس العلوم السياسية المزدوج مع جامعة السوربون بفرنسا.

- الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون مع جامعة هامبرج بألمانيا.

- الماجستير في الدراسات الاوروبية المتوسطية.

**برامج علوم القانون

- ليسانس الحقوق المزدوج مع جامعة السوربون بفرنسا

** برامج علوم الأرض بكالوريوس العلوم البيئية.

- بكالوريوس علوم البترول.

- ماجستير (علوم البيئة الإثارية).

** برامج الفيزياء المتقدمة

- بكالوريوس العلوم النووية.

- بكالوريوس النانو تكنولوجي.

**برامج العلوم الهندسية

- ماجستير العلوم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

- ماجستير العلوم في التصميم العمراني.

- الماجستير في العمليات الخضراء.

** برامج العلوم البيولوجية بكالوريوس البيو تكنولوجي.

-بكالوريوس العلوم الطبية.

- ماجستير مهني في البيو تكنولوجي.

- الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي DPT.

- دبلوم علم السموم الإكلينيكي.

- برامج العلوم الانسانية

- ماجستير اللغة والثقافة الإسبانية.

**درجات علمية مزدوجة لتعليم اللغة الصينية لغير الناطقين بها مع جامعة جياوتوينج والتعاون البحثي مع أكاديمية شنغهاوى للعلوم.

- بكالوريوس علوم الرياضة.

- بكالوريوس علوم الفندقة والضيافة.