مؤتمر معهد التخطيط يناقش البعد الاقتصادي للحوكمة والتنمية المستدامة

واصل المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان الحوكمة والتنمية المستدامة، الذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، فعاليات اليوم الأول عبر ثلاث جلسات نقاشية، وهو المؤتمر الذي يقام على مدار يومين 3 و4 يونيو الجاري بالقاهرة.

دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة، وبرئاسة الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات والإصلاحات الهيكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، والمتحدث الرئيسي في الجلسة كانت الدكتورة ليزا أندرسون، الأستاذ الفخري بكلية الشؤون الدولية والعامة جامعة كولومبيا، الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وناقشها كل من: الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمر عبد الله نائب رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والدكتورة شريفة فؤاد شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وحسام ضياء الدين، خبير أول الحوكمة والإدارة المالية، البنك الدولي، مكتب مصر.

وتناولت الجلسة النقاشية، دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة، وتحدثت خلالها الدكتورة ليزا أندرسون عن سبب أهمية الحوكمة، والتقلبات المتزايدة والتي تحتم ضرورة تسريع التغيير، والحدود بين القطاعين العام والخاص، والحدود بين السلطات الدولية والمحلية، كما ناقشت دور الحوكمة الرشيدة في المزج بين الانفتاح والشفافية والنزاهة وتوجيه الأداء والتعاون الفعال.

بينما تحدثت الدكتورة شريفة فؤاد المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن المحاور الأساسية للحوكمة والدور الذي تلعبه في تحديث الرؤية للحكومات المختلفة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز ثقة المواطن المصري بالحكومة وتحسين جودة حياة المواطن من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وأكدت أن المؤتمر يدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم التوصيات التي تساهم في رفع أداء الأجهزة الحكومية.

كما أشارت إلى دور معهد الحوكمة والتنمية المستدامة في وضع مصر ضمن المؤشرات الدولية للحوكمة.

دعم فكرة التنمية المستدامة ومكافحة الفساد

وتحدث الدكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، عن كيفية دعم فكرة التنمية المستدامة ومكافحة الفساد من خلال محاربة جرائم الفساد، والدور التوعوعي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البيانات والمعلومات في إدارة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.

وأكد حسام ضياء الدين خبير أول الحوكمة والإدارة المالية، أننا نحتاج أن نبحث عن موارد لتحسين السياسة الضريبية فهناك العديد من الشركات التي يمكن تطويرها من خلال الحوكمة ليبدأ بعدها الحديث عن المحور الاقتصادي للحوكمة عبر جلستين جاءت الأولى منهم بعنوان مداخل تعزيز الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: قضايا مفاهيمية ومنهجية، وبرئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتحدث في تلك الجلسة، ناهد طه والدكتور أحمد عكاشة حول الحوكمة والتنمية المستدامة: تحليل بيبليومتري، إذ أوضحوا أن التنمية المستدامة ترتبط باستمرار بالحوكمة.