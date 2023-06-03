عادل حمودة: الحرب العالمية الثانية جاءت إلى مصر بأفكار أيديولوجية لم تعرفها من قبل

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه لم تأت الحرب العالمية الثانية إلى مصر بجيوش الحلفاء ليشاركوا في معارك العلمين وشمال أفريقيا، وإنما جاءت إليها بأفكار أيديولوجية لم تكن تعرفها من قبل، مشيرا إلى أن مصر عرفت في سنوات الحرب العالمية التنظيمات الفاشية مثل حزب «مصر الفتاة»، حتى عرفت التنظيمات اليسارية مثل «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» التي يطلق عليها اختصارا «حدتو».

حمودة: الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني تأسست 1943

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني جرى تأسيسها في عام 1943، لمفكر يهودي من أصول إيطالية، وهو هنري كوريل الذي اغتيل في باريس عام 1987 بجريمة لا تزال غامضة حتى اليوم.

وأوضح الإعلامي، أن صلاح حافظ انضم إلى «حدتو» ليعرف فيما بعد أن عددا من الضباط الأحرار انضموا إليها مثل جمال عبد الناصر ويوسف صديق وأحمد حمروش وكمال رفعت وخالد محيي الدين ووجيه أباظة وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم.

الصراع السياسي حول الديمقراطية

وأكد أنه مع نجاح ثورة يوليو، بدأ الصراع السياسي حول الديمقراطية حتى اختلف التنظيم مع الضباط الأحرار، إذ بدأ القبض على أعضاء التنظيم ومنهم صلاح حافظ الذي اعتقل من 16 أبريل 1955 حتى 20 سبتمبر 1964.