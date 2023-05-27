عادل حمودة: يجب على الأفراد تنمية مهاراتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه بالاعتماد على التجربة العملية أثبتت مجلة «ذا اتلانتيك» أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مذهلة، إذ خاضت المجلة تجربة عملية وطلبت من تطبيق «شات جي بي تي» كتابة فقرة بأسلوب المجلة يجيب فيها على السؤال التالي: «هل سيقلل الذكاء الاصطناعي فرص العمل أمام خريجي الجامعات؟».

حمودة: تقليل فرص عمل خريجي الجامعات خلال الـ5 سنوات المقبلة

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامج «واجه الحقيقية»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الإجابة كانت عبر الموقع كالآتي: «نعم سيقلل فرص عمل خريجي الجامعات خلال الخمس سنوات المقبلة، ومع استمرار التطور ستكون التكنولوجيا قادرة على أداء المهام التي كان يعتقد سابقا أنها تتطلب مستوى عال من التعليم والمهارة».

الذكاء الاصطناعي يؤثر كثيرا على سوق العمل

وأوضح أنه بالقطع يصعب التنبؤ بمتي سيحدث ذلك، لكن من الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر كثيرا على سوق العمل: «هنا لا بد من القول، إنه على الأفراد متابعة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي للنظر في كيفية الاستفادة منها، وعلى الأفراد أيضا تنمية مهاراتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى يجدوا عملا مناسبا في عالم تسيطر عليه الآلات».