عادل حمودة: الذكاء الاصطناعي وسيلة تحل محل الإنسان

قال الإعلامي عادل حمودة، إن العالم شهد مؤخرا تطورا مثيرا؛ إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي وسيلة لمساعدة الإنسان، بل وسيلة تحل محله بالفعل، وأكد هذا التصور المخيف تطبيق «شات جي بي تي».

حمودة: تطبيق «شات جي بي تي» أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقية»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تطبيق «شات جي بي تي» أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي ستغير شكل حياتنا تماما، وفي تطبيق «شات جي بي تي» فستتيح روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدم تقديم المعلومات في الحال عبر المحادثات المكتوبة.

وأوضح أن التطبيق يجيب على الأسئلة فورا وبصورة محددة بخلاف مؤشر البحث جوجل الذي يضع أمام المستخدم كل ما يتاح من معلومات ليختار منها ما يشاء، وأيضا يمكن للتطبيق كتابة مقالة عن شكسبير مطلوبة لطالب، وكتابه تغريدات بأسلوب شخص ما، ما يؤدي لتضليل من يقرأها وربما تورط المنسوبة إليه في مشكلات قانونية.

تأليف شريط موسيقي

وأكد أن التطبيق كذلك يمكنه أيضا تأليف شريط موسيقي أو كتابة قصة بأسلوب فيكتور هوجو، وبعد شهرين من إطلاق «شات جي بي تي» كان أكثر من 100 مليون شخص يستخدمونه، ويعد أسرع تطبيق استهلاكي نموا في التاريخ.