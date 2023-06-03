قرينة الرئيس تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

ودعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر.

وكانت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، بدأت زيارة لمصر أمس استقبلتها السيدة انتصار السيسي، كما التقت «بايدن» الرئيس السيسي بقصر الاتحادية عقب وصولها مصر.

جيل بايدن تزور الأهرامات

وقامت الدكتورة جيل بايدن بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، أمس، بالتزامن مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما زارت جل بايدن، أمس، الجامع الأزهر، وكان في استقبالها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.