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قرينة الرئيس تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

كتب:

محمد أبو عمرة
06:41 م | السبت 03 يونيو 2023
قرينة الرئيس خلال استقبالها جيل بايدن

قرينة الرئيس خلال استقبالها جيل بايدن

ودعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر.

وكانت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، بدأت زيارة لمصر أمس استقبلتها السيدة انتصار السيسي، كما التقت «بايدن» الرئيس السيسي بقصر الاتحادية عقب وصولها مصر.

جيل بايدن تزور الأهرامات 

وقامت الدكتورة جيل بايدن بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، أمس، بالتزامن مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما زارت جل بايدن، أمس، الجامع الأزهر، وكان في استقبالها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.