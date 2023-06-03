قرينة الرئيس الأمريكي: كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة العظيمة

أعربت السيدة الأمريكية الأولى زوجة رئيس الولايات المتحدة، جيل بايدن، عن سعادتها بزيارة مصر، وعن إعجابها بأهرامات الجيزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، حيث كتبت: «يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة العظيمة».

السيدة الأمريكية الأولى تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد أمام أهرامات الجيزة

وحرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن، على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد، مع احتفالها بعيد ميلادها اليوم، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبوالهول، وتوقفت أمام الهرم الأكبر «خوفو»، واستمعت إلى شرح من الدكتور أشرف محيي الدين مدير منطقة آثار الأهرامات قبل أن تواصل جولتها داخل هرم خوفو.

What a great way to start the day, I was fortunate to visit the magnificent pyramids of Giza. pic.twitter.com/mb8YuUvIcv — Jill Biden (@FLOTUS) June 3, 2023

وزيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي، لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، تتزامن مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو عام 1951، كما أن الأمر الواضح لكل من يرافقون السيدة بايدن، خلال زيارتها لمصر هو سعادتها الكبيرة التي ظهرت من كلمات الثناء والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثلما ظهرت من الطاقة الإيجابية التي انتقلت من شخصيتها المفعمة بالثقافة والمودة لكل المرافقين لها خلال محطات زياراتها في مصر الكنانة.

تقديم هدية تذكارية على شكل قلادة فرعونية لزوجة الرئيس الأمريكي

وقام وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أمس السبت، بتقديم هدية تذكارية على شكل قلادة فرعونية، للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.

والقلادة عبارة عن جعران فرعوني من المشغولات ذات الألوان الفريدة التي تميز بها الفراعنة.

وغادرت الدكتورة جيل بايدن، منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة، زارت خلالها تمثال أبوالهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما.

وحرصت بايدن، التي عبرت بنظراتها وابتسامتها عن انبهارها بالحضارة المصرية على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بكل لحظة وخطوة فى هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها.