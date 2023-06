قرينة الرئيس الأمريكي: كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة العظيمة

أعربت السيدة الأمريكية الأولى زوجة رئيس الولايات المتحدة، جيل بايدن، عن سعادتها بزيارة مصر، وعن إعجابها بأهرامات الجيزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، حيث كتبت: «يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة العظيمة».

وحرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن، على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد، مع احتفالها بعيد ميلادها اليوم، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبوالهول، وتوقفت أمام الهرم الأكبر «خوفو»، واستمعت إلى شرح من الدكتور أشرف محيي الدين مدير منطقة آثار الأهرامات قبل أن تواصل جولتها داخل هرم خوفو.

What a great way to start the day, I was fortunate to visit the magnificent pyramids of Giza. pic.twitter.com/mb8YuUvIcv