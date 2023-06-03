«جنوب الوادي لتنمية توشكى»: لدينا مخزون استراتيجي يقدر بـ7800 رأس ماشية

قال المهندس أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي لتنمية توشكى، إن الفترة الحالية تشهد انفراجة في توزيع اللحوم على المجمعات الاستهلاكية من خلال التعاون بين وزارتي التموين والزراعة، لافتا إلى أن مصر تستقبل العجول السودانية، ونوَّعت من مصادرها، حيث يصل إليها ما يقرب من 500 رأس ماشية من الميناء البري بعد أعمال التأمين اللازمة.

مخزون استراتيجي

وأوضح «عبد الحميد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع على فضائية CBC، أن الشركة لديها مخزون استراتيجي يقدر بـ 7800 رأس ماشية حية، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تحتاج مصر من 100 إلى 120 طن لحوم حمراء في فترة موسم عيد الأضحى، ويتم توزيع ما يقرب من 50 طنا للمجمعات الاستهلاكية والقطاع الخاص.

محاجر صحية في مصر تستقبل العجول من مختلف الدول الأفريقية

وأشار العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي لتنمية توشكى إلى أن هناك عدة محاجر صحية في مصر تستقبل العجول من مختلف الدول الأفريقية وتوفر أقصى احتياج يومي للشعب المصري، لافتا إلى أن المحجر الخاص بالشركة يذبح ما يقرب من 250 عجلا يوميا.