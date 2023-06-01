رقم تفعيل بطاقة التموين.. لا صرف للخبز والسلع إلا من خلاله

رقم تفعيل بطاقة التموين، توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحاملي البطاقات من خلال رقمين يتطلب الأول توافر رصيد في الهاتف المحمول، فيما لا يشترط الرقم الثاني وجود رصيد في الهاتف، فضلا عن وجود طريقة إلكترونية أخرى عبر بوابة مصر الرقمية للتموين.

رقم تفعيل بطاقة التموين

ويعتبر رقم تفعيل بطاقة التموين من الأمور الإلزامية والضرورية الذي لا يتطلب صرف التموين أو الخبز إلا من خلاله خاصة لكروت بطاقات التموين الجديدة الصادرة كبدل تالف أو فاقد للبطاقة، ويشمل الرقم على التالي:

** إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1 باللغة الإنجليزية دون اشتراط وجود رصيد في الهاتف.

** إرسال رسالة على رقم 91237 بشرط وجود رصيد في الهاتف المحمول.

ويعقب هذه الخطوات إرسال وزارة التموين على نفس رقم الهاتف المحمول مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين واللازم لصرف السلع التموينية وصرف الخبز والذي يتم إدخاه في ماكينة الصرف.

موعد صرف الخبز والتموين بعد تفعيل البطاقة

وحددت وزارة التموين موعد صرف الخبز والتموين بعد تفعيل البطاقة، كالتالي:

** موعد الصرف الخبز يتم بعد 72 ساعة من إتمام خطوة التفعيل واستلام البطاقة.

** موعد صرف السلع التموينية يتم في الشهر التالي لتفعيل البطاقة.