هل يمكن صرف التموين من محافظة أخرى؟.. الوزارة تجيب

هل يمكن صرف التموين من محافظة أخرى؟ من أبرز الأسئلة الشائعة التي يطرحها أصحاب البطاقات التموينية ممن يضطرون للتنقل من محافظة لمحافظة أخرى إما لظروف العمل أو الإقامة أو غير ذلك، خاصة مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد ضوابط صرف الخبز والسلع التموينية وأماكن صرفهما.

هل يمكن صرف التموين من محافظة أخرى؟

وبسبب ضوابط صرف السلع التموينية المعلنة المقررة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فأكد وزارة التموين أنه لا يمكن صرف التموين من محافظة أخرى بغير المحافظة الصادر منها البطاقة التموينية، بالإضافة لصرف الخبز أيضا من مخابز المحافظة فقط.

صرف التموين في محافظات القاهرة الكبرى

وفي السابق كان يتمكن سكان محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والقليوبية والجيزة) من صرف التموين من أي منفذ بالمحافظات الثلاثة، إلا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ألغى هذا القرار مساواة لباقي محافظات الجمهورية ليتم صرف التموين والخبز من محافظة صدور بطاقة التموين فقط في أي محافظة على مستوى الجمهورية.

قيمة السلع التموينية شهريا

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تضخ سلع تموينية شهريا بقيمة 4 مليارات جنيه لصرف حصص 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين، فضلا عن 833 مليون جنيه حزمة الدعم الاستثنائي المقرر من الحكومة لمدة 10 أشهر بدأ صرفه في سبتمبر 2022 ويستمر حاليا ضمن الدفعة العاشرة مع صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2023.