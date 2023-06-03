«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو بيع الأسلحة البيضاء على «تيك توك» وتضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما جرى نشره على أحد الحسابات الشخصية بموقع «تيك توك»، يتضمن مقاطع فيديو لصاحب الحساب، يروج لبيع عدد من الأسلحة البيضاء.

ضبط صاحب الحساب المذكور

وبالفحص جرى تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه، وتبين أنه طالب، مقيم بالدقهلية، أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحقيق مكاسب مالية، كما تبين وجود تحويلات مالية بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة بهاتفه المحمول تؤكد نشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.