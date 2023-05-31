ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات «التوك توك» بالقليوبية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في سرقة مركبات «التوك توك» بالقليوبية، بعد أنّ أبلغ أحد المواطنين عن سرقة التوك توك الخاص به بعد إلقاء «شطة» على وجهه، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بسرقة توك توك

وكان مأمور قسم شرطة قليوب، تلقى بلاغًا من سائق، يفيد أنه حال قيادته مركبة «التوك توك» خاصته بدائرة قسم شرطة ثانِ شبرا الخيمة، استقل رفقته شخصين لتوصيلهما بدائرة القسم، وفي أثناء سيرهم، ألقى أحدهما مادة حارقة «شطة» على وجهه، واستولى الآخر على هاتفه المحمول، ثم دفعاه واستوليا على التوك توك، ولاذا بالهرب به.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي ضم 4 متهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك، بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.

عقب تقنين الإجراءات، وعمل الكمائن الثابتة والمتنقلة، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مركبة التوك توك المستولى عليها.

العقوبة القانونية للمتهمين

وقال محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على: «من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».