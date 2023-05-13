«وهم بيع الأسلحة البيضاء».. حكاية طالب نصب على المواطنين بأسيوط

لم يجد طالب بمحافظة أسيوط طريقة لجني الأموال أسهل من النصب والاحتيال على المواطنين، والحصول على أموالهم عن طريق شبكة الإنترنت، وزعمه عرض أسلحة بيضاء للبيع على غير الحقيقة.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة للطالب الذي نصب على المواطنين بأسيوط وحصل على أموالهم نظير بيعه للأسلحة البيضاء، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية واعترافات المتهم خلال جلسة التحقيق معه.

عرض أسلحة بيضاء للبيع على الإنترنت

وحسب اعتراف المتهم أثناء التحقيق معه، فإنه فكر في طريقة للنصب على المواطنين إلكترونياً على الإنترنت، من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وخصصها لترويج وبيع الأسلحة البيضاء، قائلا: «معنديش أصلا أي أسلحة ببيعها، أنا عملت كدة عشان أخد فلوسهم».

تحويل الأموال إلى المحفظة الإلكترونية

ومن أجل تسهيل تحويل الأموال من المواطنين إليه، أنشأ محفظة إلكترونية على هاتفه المحمول، حيث يتم الاتفاق على بيع الأسلحة وسعرها من خلال رسائل على «فيسبوك»، ثم يدفع المواطنين المقابل المادي من خلال تحويله على محفظته الإلكترونية، مضيفاً: «كنت باخد منهم الفلوس ومبعتش أي حاجة»

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس القبض على الطالب المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة أسيوط بحجة بيع أسلحة بيضاء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».