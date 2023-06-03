أسعار شقق الإيجار القديم.. وحدات سكنية مناسبة للمقبلين على الزواج

يهتم العديد من الشباب المقبلين على الزواج بالبحث عن شقق لاختيار منزل للزوجية، سواء كان ذلك بشرائها أو الحصول عليها بنظام الإيجار المحدد، ولكن هناك فئة كبيرة تفضل البحث عن شقق بنظام الإيجار القديم، الذي يتيح فرصة الانتفاع بالشقة السكنية لمدة 59 عاما بنظام الإيجار، مع دفع مقدم مالي لصاحب الوحدة.

أسعار شقق الإيجار القديم في القاهرة

وتعد القاهرة من أكثر المحافظات التي يحرص الراغبون في الحصول على شقة بنظام الإيجار القديم على البحث بها، وتختلف قيمة المقدم والإيجار الخاص بالوحدة بناء على مساحتها والمنطقة التي تقع بها، والخدمات الموجودة حولها، ويوضح سمسار العقارات المهندس رؤوف يوسف لـ«الوطن»، أسعار شقق الإيجار القديم في القاهرة، التي يتم تحديدها بناء على عدة عوامل مختلفة، منها المساحة الخاصة بالوحدة السكنية، وعدد الغرف الموجودة بها وتقسيمة الوحدة الداخلية، فضلا عن التشطيبات الخاصة بها، والخدمات المتوفرة مثل وجود أسانسير من عدمه، وجاء متوسط الأسعار للشقق الإيجار القديم، كالتالي:

- شقة بمساحة 90 مترا: يتراوح سعر مقدم شقة إيجار قديم بمساحة 90 مترا بين 75 و90 ألف، وإيجار شهري يبدأ من 800 جنيه، ويتحدد بناء على حالة الوحدة والخدمات الموجودة بها.

- شقة بمساحة 75 مترا: يتراوح مقدم شقة إيجار قديم بمساحة 75 مترا بين 55 و70 ألف، وإيجار شهري يبدأ من 800 جنيه.

- شقة بمساحة 100 متر: يتراوح سعر مقدم شقة إيجار قديم بمساحة 100 متر بين 85 و100 ألف، وإيجار شهري يبدأ من 950 جنيها.

- شقة مساحة 120 مترا: يتراوح سعر مقدم شقة إيجار قديم بمساحة 120 مترا بين 100 و120 ألف، وإيجار شهري يبدأ من 1000 جنيه.