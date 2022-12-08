رئيس التحرير

أحمد الخطيب

شريف منير عن مسلسل «إيجار قديم»: تفاعل الجمهور مؤثر جدا

كتب:

ياسمين محمود
04:43 م | الخميس 08 ديسمبر 2022
شريف منير

شريف منير

عبر الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن حزنه لانتهاء مسلسل إيجار قديم، الذي تفاعل معه الجمهور خلال الـ30 حلقة.

ونشر شريف منير لقطات من المسلسل، وعلق عليها قائلا: «أكتر حاجة أثرت فيا بالعمل ده، هي شكل تفاعل الجمهور القوي، وإحساسه بقربه من الشخصية أكتر من أي عمل فات، وده سبب حزني، إن دي آخر حلقة.. ويا رب نتقابل قريب في عمل جديد».

مسلسل إيجار قديم 

مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.

ودارت أحداث المسلسل حول رمزي الذي يجسد دوره شريف منير، إذ يجري طرده من شقة إيجار جديد ليعود ويحاول إيجاد شقة في العمارة التي يمتلكها وكلها إيجار قديم،وتنشأ بينه وبين سكان العمار العديد من المواقف الدرامية والانسانية.

اقرأ المزيد:

تحول مفاجئ في علاقة شريف منير والشرنوبي بالحلقات الأخيرة من «إيجار قديم»

انتهاء تصوير مسلسل «إيجار قديم» لـ شريف منير اليوم

شريف منير يسرد إنجازات الدولة أمام الرئيس: بنام وأصحى ألاقي الدنيا اتغيّرت

شريف منير عن مشهد وفاة «حسين» بمسلسل إيجار قديم: «استرجعت ألم فراق أحب الناس»
بقلم ياسمين محمود