شريف منير عن مسلسل «إيجار قديم»: تفاعل الجمهور مؤثر جدا

عبر الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن حزنه لانتهاء مسلسل إيجار قديم، الذي تفاعل معه الجمهور خلال الـ30 حلقة.

ونشر شريف منير لقطات من المسلسل، وعلق عليها قائلا: «أكتر حاجة أثرت فيا بالعمل ده، هي شكل تفاعل الجمهور القوي، وإحساسه بقربه من الشخصية أكتر من أي عمل فات، وده سبب حزني، إن دي آخر حلقة.. ويا رب نتقابل قريب في عمل جديد».

مسلسل إيجار قديم

مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.

ودارت أحداث المسلسل حول رمزي الذي يجسد دوره شريف منير، إذ يجري طرده من شقة إيجار جديد ليعود ويحاول إيجاد شقة في العمارة التي يمتلكها وكلها إيجار قديم،وتنشأ بينه وبين سكان العمار العديد من المواقف الدرامية والانسانية.