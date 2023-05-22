نص حكم قضائي بإخلاء شقة إيجار قديم وإعادتها للمالك بعد 63 عاما (صورة)

حصلت «الوطن» على نص حكم قضائي بإخلاء شقة إيجار قديم وإعادتها للمالك بعد 63 سنة، وهو يعتبر حكما تاريخيا في تاريخ قضايا الإيجار القديم على حسب ما أكده المحامي أحمد السلاموني.

السلاموني: جار تنفيذ الحكم واسترجاع الشقة

وقال المحامي أحمد السلاموني، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا الحكم خاص بعقد إيجار قديم منذ عام 1960 إلا أن المالك فقد هذا العقد، وجرى رفع الدعوى والحصول على حكم في هذه القضية بعودة الشقة إلى مالكها مرة أخرى.

وأضاف السلاموني، أن هذا الحكم جرى تم الاستناف عليه من قبل المستأجر ولكننا حصلنا على حكم جديد خلال الفترة الماضية باسترجعاع الشقة التي كانت تؤجر بنظام الإيجار القديم إلى صاحبها، وجار تنفيذ هذا الحكم وإخلاء الشقة من جميع محتوياتها بمعرفة الجهات المعنية بهذا الأمر.

واختتم حديثه بأنه جاءت تفاصيل الحكم بأن المالك لا يرغب في تجديد العقد وتقضي المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1960/12/14 والمقدم منه صورة رسمية في الدعوى رقم 208 لسنة 2019 إيجارات على شبين الكوم وإخلاء العين المؤجرة والمبينة بصحيفة الدعوى والعقد وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق: «كما ألزمت المحكمة المستأجر بدفع خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة».

اللجوء إلى محكمة النقض

وفي المقابل، قال المحامي شريف عبد السلام، رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريح لـ«الوطن»، إن المستند لم يشر إلى تفاصيل القضية بالكامل، وحال إذا كان هذا العقد الذي يقضي بعودة الشقة إلى مالكها هو عقد إيجار قديم فإنه يجوز للمستأجر أن يذهب إلى محكمة النقض ويقوم بنقض هذا الحكم.

حالات إخلاء شقق الإيجار القديم

وحدد قانون الإيجار القديم عدة حالات تؤدي إلى إخلاء العقار منها تغيير نشاطها أو الامتناع عن دفع الأجرة الشهرية.