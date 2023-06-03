موعد اختبارات المتقدمين لوظيفة مهندس بجنوب سيناء

أعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس، وجرى تحديد موعد الاختبارات للمتقدمين هذا الأسبوع الجاري.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص، لـ«الوطن»، إن إجمالي المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بلغ 39 مهندس تخصصات مدني، عمارة، كهرباء.

5 مهندسين

أوضح خالد فودة أن إعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2023 المنشور عن حاجة محافظة جنوب سيناء لتعيين 6 مهندسين بنظام السركي، وجرى تحديد 3 تخصصات مطلوبة هي الكهرباء، المدني، العمارة.

أكد المحافظ أنه جرى فحص أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة وجرى تحديد 39 اسما من المنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة لدخول الاختبارات التي جرى تحديد موعدها الاثنين المقبل بديوان عام المحافظة.

وتابع أن المطلوب 5 مهندسين كالتالي 2 مهندس مدني، مهندس كهرباء، 2 مهندس عمارة.

شروط المسابقة

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن شروط وضوابط التقدم لشغل وظيفة مهندس بنظام التعاقد (السركي) وهي

1- أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب أو ما يعادلها.

2- ألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن جيد.

3- أن يكون من أبناء محافظة جنوب سيناء أو المقيمين فيها مدة لا تقل عن 10 سنوات.

4- ألا يكون سبق الحكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف.

5- أن يقبل العمل في أي مدينة من مدن محافظة جنوب سيناء.