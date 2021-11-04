تعليم جنوب سيناء تعلن عن وظائف شاغرة.. المستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عن بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة في بعض المدارس، وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ«الوطن» أنه نظرا للتوسع الذي تشهده المحافظة في مجال التعليم جرى الموافقة على نشر إعلان عدد من الوظائف الإشرافية، وهي مدير إدارة تعليمية – وكيل إدارة تعليمية – مدير ووكيل مدرسة ثانوية – ومدير ووكيل مدرسة إعدادية – ومدير ووكيل مدرسة ابتدائية – ووكيل مدرسة ثانوية فنية تجارية –ووكيل ومدير مدرسة ثانوية فنية صناعية – ووكيل ومدير مدرسة ثانوية فنية زراعية – ووكيل ومدير مدرسة ثانوية فندقية.

وأضاف «عقل» أن الإعلان يأتي في ضوء أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 .

الأوراق المطلوبة للتقديم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيجري تلقي طلبات التقديم بديوان الإدارة التعليمية التابع لها المرشح اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 / 11 / 2021، وحتى يوم الخميس 18 / 11 / 2021 على أن تقوم الإدارة التعليمية بموافاة المديرية بكافة طلبات التقدم لإجراء المقابلة الشخصية.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة:

1- طلب باسم مدير المديرية.

2- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة

3- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين كفاءة

4- أصل شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة أو صورة طبق الأصل سارية .

5- ما يفيد عدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالخصم خمسة عشر يوما متصلة أو عشرة أيام منفصلة .

6- صورة طبق الأصل من المؤهل التربوي

7- صورة طبق الأصل من شهادة ICDL

8- خطاب يفيد العمل بالمدارس الرسمية لغات خمس سنوات على الأقل وذلك بالنسبة إلى المتقدمين للمدارس الرسمي لغات.

الأماكن الشاغرة في تعليم جنوب سيناء

وقال عدنان توفيق مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم إن الوظائف المطلوبة، هي:

- مدير إدارة تعليمية بمدينتي سانت كاترين ونويبع.

- وكيل إدارة تعليمية بمدينتي أبو رديس ودهب.

- مدير مدرسة ثانوية بمدن رأس سدر، أبو رديس، طور سيناء، ونويبع.

- وكيل مدرسة ثانوية في مدن رأس سدر، أبو رديس، طور سيناء، دهب، نويبع.

- مدير مدرسة إعدادي في مدن رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

- وكيل مدرسة إعدادي في مدن رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

- مدير مدرسة ابتدائي في مدن رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

- وكيل مدرسة ابتدائي في مدن رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

- مدير مدرسة رسمية لغات في رأس سدر، أبو رديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، ووكيل مدرسة رسمية لغات في رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

- مدير مدرسة ثانوية فنية بمختلف أنواعها ووكلاء في مدن طور سيناء، رأس سدر، دهب، نويبع.